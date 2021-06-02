За минулу добу, 2 червня, у світі зафіксували понад 447 тис. нових випадків Covid-19, загалом – 171,9 млн. Найбільше хворих за добу виявили в Індії (133 тис.), Бразилії (77 тис.) та Аргентині (35 тис.).

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за добу померли понад 10 тис. людей, а за весь час пандемії – 3,5 млн. Водночас одужали – понад 154,6 млн людей. Нині нараховується понад 13 млн активних випадків захворювання, з них у критичному стані – понад 90 тис. пацієнтів.

Головні новини про коронавірус за 2 червня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

Україна знову увійшла до трійки країн Європи, де за останню добу виявили найбільшу кількість смертей від коронавірусу. Протягом останнього дня у країні від наслідків, викликаних вірусом, померло 163 людини.

За добу підтвердили 2 205 нових випадків Covid-19. За час поширення вірусу на території країни померло 50 857 людей. Водночас подолати хворобу вдалося 2 062 572 українцям, за добу – 9 405.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Київській (178), Харківській (139) та Запорізькій (124) областях.

Вакцинація в Україні

За добу 1 червня щеплення від коронавірусу в Україні отримали 18 884 особи, найбільше з них в Дніпропетровській області – 3582 осіб, найменше в Чернівецькій області – 64 особи. Першу дозу за добу отримали 15 858 людей, завершили вакцинацію – 3 026 осіб.

З початку кампанії з вакцинації проведено 1 180 402 щеплення. Вакциновано 1 047 896 осіб, з них отримали першу дозу – 1 047 894 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 132 058 осіб (із них дві людини отримали першу дозу за кордоном).

Коронавірус у світі

Водночас у США вже готуються до розподілу 80 млн доз вакцин проти коронавірусу. Країна співпрацюватиме з глобальним механізмом COVAX.

У Шотландії через зростання випадків індійського штаму коронавірусу відклали скасування карантинних обмежень. Більша частина країни мала перейти від обмежень другого рівня до першого з 7 червня.

За минулу добу у Великій Британії не зафіксували жодної смерті від Covid-19. Це вперше за останні 10 місяців.

У Канаді дозволили змішувати вакцини проти коронавірусу від компаній AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech та Moderna за необхідності. Рішення ухвалили на основі результатів дослідження, які провели в Іспанії та Великобританії.

В Естонії із 2 червня скасовують обов’язкове носіння масок в усіх громадських приміщеннях, будинках для літніх людей та освітніх закладах, магазинах, церквах. Однак естонцям рекомендували продовжувати носити їх у закритих або погано провітрюваних приміщеннях і багатолюдних місцях.

У ВООЗ заявили, що світ повністю не відновиться, якщо вакцини від коронавірусу не будуть розподілені рівноправно. Світова спільнота повинна взяти на себе зобов’язання покласти край пандемії.

Крім того, в організації наголосили, що у Південній Америці знову погіршується ситуація з поширенням захворювання. Також у країнах з цього регіону збільшується кількість летальних випадків.