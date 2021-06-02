У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Документ №5596 з’явився на сайті парламенту. Його автори вважають, що через неможливість використовувати канабіс як медичний засіб страждають онкохворі, ветерани війни та паліативні пацієнти.

– Після ухвалення законопроекту українські пацієнти отримають доступ до лікування та полегшення перебігу складних захворювань, що відповідає сучасній світовій практиці, – написала одна з авторів законодавчої ініціативи Євгенія Кравчук (фракція Слуга народу) у Facebook.

Водночас, за її словами, планується запровадити посилений контроль за обігом канабісу у медичних і наукових цілях. Законопроект передбачає електронний реєстр усіх препаратів на основі конопель, їх можна буде придбати лише за електронними рецептами від лікаря.

Народний депутат зазначила, що здійснюватиметься ліцензування будь-якої діяльності, пов’язаної з обігом медичного канабісу.

Контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях пропонується зробити жорстким. Препарати будуть відпускати винятково за електронним рецептом від лікаря. Діяльність, пов’язана з обігом медичного канабісу, підлягає ліцензуванню та регулярній звітності.

Водночас очільник Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я Михайло Радуцький зазначив, що законопроект пропонує дозволити лікарські засоби на основі канабісу, що використовують для подолання хронічного болю, депресії, посттравматичного стресового розладу. Наразі таких ліків орієнтовно потребує 2 млн українських пацієнтів, зокрема з онкохворобами, захворюваннями Альцгеймера, Паркінсона.

Головні тези документа:

дозволити діяльність підприємств з культивування лікарських конопель після отримання відповідної ліцензії;

створити уповноважений орган з контролю у сфері обігу медичного канабісу;

запровадити подвійний контроль від МВС та МОЗ шляху від виробника до пацієнта цих препаратів;

дозволити українським науковцям досліджувати препарати на основі медичного канабісу.

Врегулювання обігу конопель в Україні

В Україні активно обговорюють регулювання обігу конопель.

Однак є дані науковців, які свідчать про те, що препарати з канабісу не рятують від болю.

Детальніше про регулювання обігу конопель в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Верховна Рада, Yevheniya Kravchuk, Михайло Радуцький