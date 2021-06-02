ДНК-вакцини проти Covid-19 показують багатообіцяючі результати. Правда, поки дослідні зразки застосовувалися тільки в відношенні хом’яків і мишей. Однак, впевнені вчені, це закладає основу для подальших досліджень, щоб визначити, чи може дана технологія бути такою ж ефективною для людей.

Отже, в чому полягає особливість ДНК-вакцини проти Covid-19? Нагадаємо, що в існуючих Covid-вакцинах використовується ослаблений або неактивний патоген, покликаний навчити імунну систему людини реагувати на патоген.

Однак ДНК-вакцини доставляють людині частину генетичної інформації самого патогена для вироблення антигену, який змусить імунну систему людини виробляти антитіла.

Вироблені таким чином антитіла зможуть забезпечити надійний захист від зараження повноцінним патогеном.

Дослідження ДНК-вакцин почалися ще на початку 1990-х. Початкові результати показали, що можна використовувати плазмидную ДНК для отримання відповіді антитіл.

– Теоретично ДНК-вакцини можуть викликати більш широкий імунну відповідь, аналогічний платформі живих ослаблених вірусів без необхідності в відтворюючих патогенних, – зазначив почесний професор Медичної школи Університету Пенсільванії Девід Вайнер.

Варіантом ДНК-вакцини є мРНК-вакцини, такі як як Pfizer/BioNTech і Moderna.

На відміну від ДНК-вакцин, мРНК-вакцини не повинні досягати ядра клітини, щоб бути ефективними, що, на думку дослідників, може підвищити їх ефективність і спосіб застосування.

Однак перевага ДНК-вакцин полягає в тому, що вони стабільні при кімнатній температурі, що спрощує їх транспортування і зберігання, що має вирішальне значення під час глобальної пандемії, такоъ як Covid-19. Навпаки, вакцини з мРНК вимагають набагато більш низьких температур.

Як наслідок, незважаючи на успішне впровадження мРНК-вакцин у відповідь на пандемію Covid-19, в світі наростає великий інтерес до потенціалу ДНК-вакцин.

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Джерело: MedicalNewsToday