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Вікторія Яснопольська |

Що таке ДНК-вакцина від Covid-19 – дослідження

ученые

ДНК-вакцини проти Covid-19 показують багатообіцяючі результати. Правда, поки дослідні зразки застосовувалися тільки в відношенні хом’яків і мишей. Однак, впевнені вчені, це закладає основу для подальших досліджень, щоб визначити, чи може дана технологія бути такою ж ефективною для людей.

Отже, в чому полягає особливість ДНК-вакцини проти Covid-19? Нагадаємо, що в існуючих Covid-вакцинах використовується ослаблений або неактивний патоген, покликаний навчити імунну систему людини реагувати на патоген.

Однак ДНК-вакцини доставляють людині частину генетичної інформації самого патогена для вироблення антигену, який змусить імунну систему людини виробляти антитіла.

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Вироблені таким чином антитіла зможуть забезпечити надійний захист від зараження повноцінним патогеном.

Дослідження ДНК-вакцин почалися ще на початку 1990-х. Початкові результати показали, що можна використовувати плазмидную ДНК для отримання відповіді антитіл.

– Теоретично ДНК-вакцини можуть викликати більш широкий імунну відповідь, аналогічний платформі живих ослаблених вірусів без необхідності в відтворюючих патогенних, – зазначив почесний професор Медичної школи Університету Пенсільванії Девід Вайнер.

Варіантом ДНК-вакцини є мРНК-вакцини, такі як як Pfizer/BioNTech і Moderna.

На відміну від ДНК-вакцин, мРНК-вакцини не повинні досягати ядра клітини, щоб бути ефективними, що, на думку дослідників, може підвищити їх ефективність і спосіб застосування.

Однак перевага ДНК-вакцин полягає в тому, що вони стабільні при кімнатній температурі, що спрощує їх транспортування і зберігання, що має вирішальне значення під час глобальної пандемії, такоъ як Covid-19. Навпаки, вакцини з мРНК вимагають набагато більш низьких температур.

Як наслідок, незважаючи на успішне впровадження мРНК-вакцин у відповідь на пандемію Covid-19, в світі наростає великий інтерес до потенціалу ДНК-вакцин.

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Джерело: MedicalNewsToday

Фото: Depositphotos

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