У Шотландії через зростання випадків індійського варіанту коронавірусу відклали скасування карантинних обмежень. Більша частина країни мала перейти від обмежень другого рівня до першого з 7 червня.

– Є надія на щеплення, але ще не всі дорослі отримали дві дози вакцини. Наразі ми маємо справу з новим, швидшим варіантом поширення вірусу. Тому на цьому критичному етапі, щоб уникнути повного збиття з курсу, ми повинні бути обережними, – зазначила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

Відповідно до обмежень другого рівня, у пабах, барах та ресторанах дозволено подавати алкоголь у приміщенні, шість людей із трьох домогосподарств можуть зустрічатися всередині будинків і залишатися на ніч.

Під час обмежень першого рівня можуть відкриватися всі розважальні заклади, крім нічних клубів.

Відтепер рішення Шотландії посилить тиск на прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, де 21 червня мали зняти всі карантинні обмеження.

Зміна назв штамів коронавірусу

1 червня Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала використовувати літери грецького алфавіту для назви варіантів коронавірусу.

Таке рішення ухвалили, щоб уникнути дискримінації країн, де ці мутації з’явилися.

Відтепер британський штам (B.1.1.7) називатиметься Альфа, південноафриканський (B.1.351) – Бета, бразильський (P.1) – Гамма, індійський (підвид 1 – B.1.617.1) – Дельта, індійський (підвид 2 – B.1.617.2) – Каппа.

Детальніше про зміну назв штамів коронавірусу читайте в матеріалі Фактів ICTV.