Світ повністю не відновиться, якщо вакцини від коронавірусу не будуть розподілені рівноправно. Світова спільнота повинна взяти на себе зобов’язання покласти край пандемії.

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Про це йдеться у відкритому листі, складеному за участю гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

– Вже не доводиться сумніватися, що повсюдне відновлення буде неможливим без подолання кризи в галузі охорони здоров’я. Доступність вакцинації є умовою і для того, і для іншого, – йдеться в листі.

За даними ВООЗ, дисбаланс при виробництві та розподілі вакцин створює передумови для поширення у світі нових штамів коронавірусу, а також позбавляє багатьох людей можливості дістати імунітет до коронавірусу.

– Сьогодні ми звертаємося до міжнародної спільноти із закликом продемонструвати принципово новий рівень підтримки, і здійснення більш рішучої, скоординованої і забезпеченої новим фінансуванням стратегії вакцинації населення світу, – зазначили автори листа, серед яких також глави МВФ, СБ і СОТ.

На думку глав організацій, для цього необхідно виділити додаткові гроші для країн з низьким і середнім рівнем доходів, зокрема шляхом ґрантів та пільгового фінансування, а також виділити значні кошти для виробництва більшої кількості вакцин.

– Виділення $50 млрд на подолання пандемії може стати найкращою інвестицією державних коштів в історії нашого покоління. Це може принести гігантські дивіденди в плані розвитку й дати поштовх зростанню і збільшенню добробуту в усьому світі, – додали укладачі листа.

Проблема вакцинації

У світі загострюється ситуація з проблемою нерівності доступу до вакцин від Covid-19. З 1,3 млрд вакцин, введених на планеті, тільки 1% уколів зробили в Африці.

На континент доставили лише 28 млн доз вакцин, а це менш як 2% від населення континенту.