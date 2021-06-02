У Кабінеті міністрів призначили нового санітарного лікаря України

Кабінет Міністрів України призначив на посаду санітарного лікаря України заступника міністра охорони здоров’я Ігоря Кузіна.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у соціальних мережах.

– Кабінет Міністрів України призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра Ігоря Кузіна та Петра Ємця. Вітаю у команді міністерства. Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановане, – зазначив він.

Ігор Кузін був в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я. На посаді керівника він перебував з 2019 по 2021 рік, а потім став заступником нового глави ЦГЗ.

Крім того, Петра Ємця призначили на посаду заступника міністр охорони здоров’я з економічного блоку.

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Нещодавно Ляшко також повідомив, що на посадах заступників міністра охорони здоров’я України залишаться Ірина Садов’як, Ірина Микичак і Ярослав Кучер.

Водночас залишають посаду – Світлана Шаталова та заступник з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

Джерело: Віктор Ляшко