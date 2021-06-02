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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

У Кабінеті міністрів призначили нового санітарного лікаря України

ігор кузін

Кабінет Міністрів України призначив на посаду санітарного лікаря України заступника міністра охорони здоров’я Ігоря Кузіна.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у соціальних мережах.

– Кабінет Міністрів України призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра Ігоря Кузіна та Петра Ємця. Вітаю у команді міністерства. Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановане, – зазначив він.

Ігор Кузін був в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я. На посаді керівника він перебував з 2019 по 2021 рік, а потім став заступником нового глави ЦГЗ.

Крім того, Петра Ємця призначили на посаду заступника міністр охорони здоров’я з економічного блоку.

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Нещодавно Ляшко також повідомив, що на посадах заступників міністра охорони здоров’я України залишаться Ірина Садов’як, Ірина Микичак і Ярослав Кучер.

Водночас залишають посаду – Світлана Шаталова та заступник з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

Джерело: Віктор Ляшко 

Фото: УНІАН

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