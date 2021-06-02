У Канаді дозволили змішувати вакцини проти коронавірусу різних виробників за необхідності. Про це повідомили в Агентстві громадського здоров’я країни.

Тепер громадяни, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca/Oxford, можуть зробити повторне щеплення препаратами Pfizer/BioNTech та Moderna, без будь-яких побоювань за своє здоров’я.

Якщо людина зробила перше щеплення мРНК-вакциною (Pfizer/BioNTech чи Moderna) експерти рекомендують використовувати той самий препарат і для другого. Але, якщо він недоступний, можна використати іншу мРНК-вакцину, враховуючи першу дозу.

Водночас коли людина отримала перший укол векторною вакциною AstraZeneca, то повторне щеплення можна робити мРНК-вакциною.

Таке рішення ухвалили на основі результатів дослідження, які провели в Іспанії та Великобританії.

Вони свідчать про те, що змішування і поєднання вакцин AstraZeneca і Pfizer є безпечним та ефективним проти Covid-19, оскільки для виготовлення препаратів використовують схожу технологію мРНК.

Під час змішування вакцин люди, які отримали щеплення, відчували біль у місці ін’єкції, озноб, головний біль, біль у м’язах та суглобах та загальне нездужання. Більшість симптомів зникали протягом 48 годин.

Нещодавно Канада також дозволила використання вакцини Pfizer/BioNTech для дітей 12-15 років. Відповідний дозвіл видало Міністерство охорони здоров’я 5 травня.

Перед цим було проведено три фази випробовувань, які підтвердили ефективність препарату для підлітків.