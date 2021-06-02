У країнах з низьким доходом зробили лише 0,4% від всіх Covid-щеплень – ВООЗ

З 1,8 млрд вакцин проти коронавірусу, що введені у всьому світі, лише 0,4% використали у країнах з низьким рівнем доходу.

Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус під час прес-конференції 2 червня.

– З 1,8 млрд вакцин проти Covid-19, що введені у всьому світі, лише 0,4% було зроблено в країнах з низьким рівнем доходу. Це є етично, епідеміологічно та економічно неприйнятно – зазначив він.

Представник організації додав, що у країнах з найвищим рівнем вакцинації проти коронавірусу зараз спостерігають значне зменшення випадків та смертей від цього захворювання.

Тому інвестиції у глобальну ініціативу рівномірного розподілу вакцини COVAX є не благодійністю, а радше інвестицією у припинення пандемії та сприяння справжньому глобальному одужанню.

1 червня у ВООЗ повідомили, що світ повністю не відновиться, якщо вакцини від коронавірусу не будуть розподілені рівноправно. Світова спільнота повинна взяти на себе зобов’язання покласти край пандемії.

За даними організації, дисбаланс під час виробництва та розподілу вакцин створює передумови для поширення у світі нових штамів коронавірусу, а також позбавляє багатьох людей можливості дістати імунітет до коронавірусу.

Джерело: ВООЗ