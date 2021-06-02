У країнах Південної Америки погіршується епідеміологічна ситуація з Covid-19. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я із надзвичайних ситуацій Майк Раян під час брифінгу 1 червня.

– Південна Америка лише декілька місяців тому справді перебувала у важкій ситуації, і ця ситуація знову починає розвиватися в неправильному напрямі, – зазначив він.

За словами Раяна, вісім з 10 країн, які на минулому тижні відзвітували про високі показники летальних випадків серед пацієнтів з Covid-19, перебувають у Південній Америці. Загалом у країнах з цього регіону частота випадків хвороби зі смертельними наслідками вища, ніж у багатьох інших частинах світу.

Він також зауважив, що у багатьох південноамериканських країнах дуже високий показник позитивних результатів тестів на наявність Covid-19. Так, у Парагваї – 37%, Аргентині – 33% та у Колумбії – 30%.

Він закликав країни регіону докладати більше зусиль для стримування захворювання та наголосив на нагальній потребі забезпечити рівномірний доступ до вакцин проти Covid-19.

У ВООЗ також повідомили, що для назви варіантів коронавірусу використовуватимуть літери грецького алфавіту. На думку експертів організації, такі назви легше вимовляються, що зручніше для мешканців різних країн світу. Також це дозволить уникнути дискримінації.

Джерело: ВООЗ