У Великій Британії за добу жодної смерті від Covid-19

За минулу добу в Великій Британії не зафіксували жодної смерті від Covid-19. Це вперше за останні 10 місяців. Авторитетні вчені-вірусологи країни пояснюють це тим, що “вакцини показують ефект”.

Якщо напередодні, 31 травня, від ускладнень, викликаних Covid-19, померли шість осіб, нульова летальність вже на наступний день не могла не залишитися непоміченою. Тим більше, що чорний список щоденних жертв коронавірусу Велика Британія веде з 7 березня 2020-го.

Втім, видання Daily Mail сприйняла цю новину досить песимістично, помітивши, що 1 червня в Британії був вихідним днем ​​(Bank Holiday), отже дані про летальні випадки від коронавірусної інфекції просто не встигли офіційно зареєструвати.

Однак епідеміолог Королівського коледжу в Лондоні, професор Тім Спектор заявив, що практично всі летальні випадки сталися у невакцинованих пацієнтів. Саме тому, за його словами, з’явилися вагомі підстави говорити про те, що вакцинація здатна поліпшити боротьбу з коронавірусом.

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