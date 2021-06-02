Україна знову увійшла до трійки країн Європи, де за останню добу виявили найбільшу кількість смертей від коронавірусу.

Протягом останнього дня у країні від наслідків, викликаних вірусом, померло 163 людини.

Більшу кількість випадків зареєстрували лише у Росії – 372 смерті, а також у Німеччині – 168.

Водночас понад сотню випадків також виявили у Франції (129) та у Польщі (111).

Загалом у європейському регіоні добових приріст смертей – 1 338.

Коронавірус в Україні

Порівняно з весняними місяцями в Україні значно поліпшилася ситуація з коронавірусом.

Однак вона все одно залишається напруженою, за останню добу – 2 205 нових хворих.

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Джерело: Worldometers