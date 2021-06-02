Станом на 2 червня 2021 року в Україні зафіксували 2 206 836 випадків коронавірусу, за добу – 2 205 нових хворих.
З-поміж них – 104 дитини та 85 медпрацівників.
За час поширення вірусу на території країни померло 50 857 людей, за останній день – 158.
Водночас подолати хворобу вдалося 2 062 572 українцям, за добу – 9 405.
Загалом в Україні провели 10 235 181 тестування методом ПЛР, за добу – 27 936.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Київській (178), Харківській (139) та Запорізькій (124) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 45 випадків;
- Волинська область – 53 випадки;
- Дніпропетровська область – 94 випадки;
- Донецька область – 112 випадків;
- Житомирська область – 49 випадків;
- Закарпатська область – 43 випадки;
- Запорізька область – 124 випадки;
- Івано-Франківська область – 53 випадки;
- Київська область – 178 випадків;
- Кіровоградська область – 33 випадки;
- Луганська область – 24 випадки;
- Львівська область – 70 випадків;
- Миколаївська область – 70 випадків;
- Одеська область – 54 випадки;
- Полтавська область – 30 випадків;
- Рівненська область – 104 випадки;
- Сумська область – 72 випадки;
- Тернопільська область – 43 випадки;
- Харківська область – 139 випадків;
- Херсонська область – 74 випадки;
- Хмельницька область – 57 випадків;
- Черкаська область – 83 випадки;
- Чернівецька область – 46 випадків;
- Чернігівська область – 82 випадки.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою, 1 червня 2021 року в Україні виявили 2 204 631 випадок коронавірусу.
Добовий приріст – 2 137 нових хворих.
Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.