Станом на 2 червня 2021 року в Україні зафіксували 2 206 836 випадків коронавірусу, за добу – 2 205 нових хворих.

З-поміж них – 104 дитини та 85 медпрацівників.

За час поширення вірусу на території країни померло 50 857 людей, за останній день – 158.

Водночас подолати хворобу вдалося 2 062 572 українцям, за добу – 9 405.

Загалом в Україні провели 10 235 181 тестування методом ПЛР, за добу – 27 936.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Київській (178), Харківській (139) та Запорізькій (124) областях.

Статистика:

Вінницька область – 45 випадків;

Волинська область – 53 випадки;

Дніпропетровська область – 94 випадки;

Донецька область – 112 випадків;

Житомирська область – 49 випадків;

Закарпатська область – 43 випадки;

Запорізька область – 124 випадки;

Івано-Франківська область – 53 випадки;

Київська область – 178 випадків;

Кіровоградська область – 33 випадки;

Луганська область – 24 випадки;

Львівська область – 70 випадків;

Миколаївська область – 70 випадків;

Одеська область – 54 випадки;

Полтавська область – 30 випадків;

Рівненська область – 104 випадки;

Сумська область – 72 випадки;

Тернопільська область – 43 випадки;

Харківська область – 139 випадків;

Херсонська область – 74 випадки;

Хмельницька область – 57 випадків;

Черкаська область – 83 випадки;

Чернівецька область – 46 випадків;

Чернігівська область – 82 випадки.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою, 1 червня 2021 року в Україні виявили 2 204 631 випадок коронавірусу.

Добовий приріст – 2 137 нових хворих.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.