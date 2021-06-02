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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

В Україні зафіксували 2 205 нових випадків Covid-19

Коронавирус

Станом на 2 червня 2021 року в Україні зафіксували 2 206 836 випадків коронавірусу, за добу – 2 205 нових хворих.

З-поміж них – 104 дитини та 85 медпрацівників.

За час поширення вірусу на території країни померло 50 857 людей, за останній день – 158.

Водночас подолати хворобу вдалося 2 062 572 українцям, за добу – 9 405.

Загалом в Україні провели 10 235 181 тестування методом ПЛР, за добу – 27 936.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Київській (178), Харківській (139) та Запорізькій (124) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 45 випадків;
  • Волинська область – 53 випадки;
  • Дніпропетровська область – 94 випадки;
  • Донецька область – 112 випадків;
  • Житомирська область – 49 випадків;
  • Закарпатська область – 43 випадки;
  • Запорізька область – 124 випадки;
  • Івано-Франківська область – 53 випадки;
  • Київська область – 178 випадків;
  • Кіровоградська область – 33 випадки;
  • Луганська область – 24 випадки;
  • Львівська область – 70 випадків;
  • Миколаївська область – 70 випадків;
  • Одеська область – 54 випадки;
  • Полтавська область – 30 випадків;
  • Рівненська область – 104 випадки;
  • Сумська область – 72 випадки;
  • Тернопільська область – 43 випадки;
  • Харківська область – 139 випадків;
  • Херсонська область – 74 випадки;
  • Хмельницька область – 57 випадків;
  • Черкаська область – 83 випадки;
  • Чернівецька область – 46 випадків;
  • Чернігівська область – 82 випадки.
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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою, 1 червня 2021 року в Україні виявили 2 204 631 випадок коронавірусу.

Добовий приріст – 2 137 нових хворих.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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