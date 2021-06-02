Вакцину Pfizer можна зберігати в холодильнику до місяця – дослідження

Фармацевтична компанія Pfizer надала нові дані про стабільність своєї вакцини проти Covid-19 у Швейцарський інститут лікарських засобів Swissmedic в травні 2021 року.

Дослідження показали, що вакцину проти коронавірусу можна зберігати при температурі холодильника значно довше, ніж рекомендувалося раніше.

Інститут уважно перевірив дослідження стабільності і схвалив змінені умови зберігання з 1 червня 2021 року. Це спрощує використання вакцини, яка вже була схвалена в Швейцарії під час триваючої кампанії вакцинації.

Swissmedic перевірила дані про стабільність, надані власником дозволу, і змінену інформацію про продукт, і схвалила заявку на зміну якості. Це означає, що невідкриті розморожені флакони вакцини тепер можна зберігати в контрольованому холодильнику до одного місяця при 2-8 ° C.

Це збільшує допустимий термін зберігання з п’яти днів до одного місяця, що спростить медичним установам поводження з вакциною і зробить її більш гнучкою.

У той час як більшість противірусних засобів, які застосовуються сьогодні при коронавірусній інфекції, націлені на лікування викликаних нею ускладнень, дослідники Pfizer намагаються впливати безпосередньо на SARS-CoV-2, тобто безпосередньо на сам вірус.

Джерело: Swissmedic