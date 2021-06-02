Діти, які частіше хворіють на коронавірус у легшій формі, ніж дорослі, можуть страждати від сильніших симптомів, якщо зміниться сам вірус.

Таку заяву зробив член NITI Aayog, педіатр і науоквець-терапевт з Індії Вінод Кумар Пол. За його ловами, ситуація у країні із захворюваністю серед дітей може різко змінитися, і до неї потрібно готуватися.

– Ситуація у педіатричній популяції може змінитися, якщо вірус змінить свою поведінку або якщо відбудуться зміни у динаміці епідеміології, тому може статися так, що вплив коронавірусу на дітей може посилитися, – зазначив Вінод Кумар Пол.

Як зазначає фахівець, уже нині трапляються випадки важчого перебігу хвороби у дітей, зокрема йдеться про мультисистемний запальний синдром.

Нині у дітей спостерігаються дві форми коронавірусу. У першому випадку – у дитини підвищується температура тіла, потім вона кашляє і хворіє. Пізніше у пацієнта діагностують пневмонію, його госпіталізують.

За іншіої форми – після лікування коронавірусу у період від двох до шести тижнів з’являються лихоманка і висипання, запалення очей, фіксуються діарея, блювота і кровотеча.

– Цей стан називається мультисистемним запальним синдромом, – попереджає він.

За його словами, синдром не потребує складного лікування, але воно має бути своєчасним.

Коронавірус в Індії

У квітні та травні в Індії значно погіршилася епідситуація.

Новий штам вірусу спровокував зростання кількості нових випадків та смертей.

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Джерело: ТheРrint