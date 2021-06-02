Втрата здатності визначати запахи є чи не найбільш популярним симптомом, за яким більшість людей діагностують у себе коронавірусну інфекцію. При цьому далеко не всі знають, що аносомія або порушення нюху, зустрічається лише в 30% випадків підтвердженого захворювання Covid-19.

Наскільки серйозно це явище і що робити, якщо нюх не повернувся після одужання? Ці та інші питання спеціально для Фактів ICTV коментує терапевт-отоларинголог Віктор Братченко.

– Аносомія має неврологічну природу, при якій відбувається пошкодження структур, пов’язаних із клітинами нервової системи. З деяких пір аносомія стала ще й яскраво вираженою ознакою коронавірусної інфекції. Правда, спостерігається вона далеко не у всіх хворих на Covid-19, – розповідає Віктор Братченко.

За словами лікаря, втрату запаху відчувають близько 30% пацієнтів, смаку – близько 6-7%.

Якщо мова йде саме про Covid-19, а не про звичайний простудному захворюванні, пацієнт відчуває сухість слизової носа, легку закладеність або нормальне носове дихання. Чхання та нежить зустрічаються рідко.

Більшість пацієнтів з Covid-19 скаржаться на втрату смаку, порівнюючи прийом їжі з жуванням паперу. Серед інших симптомів – важке дихання, підвищена слабкість, швидка стомлюваність, головний біль, біль у м’язах, гіперемія очного яблука, кашлеві напади без виділення мокротиння

Як правило, аносомія проявляється на 4-5 день від початку хвороби і проходить в середньому протягом місяця після повного одужання.

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Іноді процес відновлення нюхальної здатності дещо затягується, що приносить людині і занепокоєння, і дискомфорт. Це може бути пов’язано як зі супутньою хронічною патологією носа і навколоносових пазух, так і з травмами носа.

У такій ситуації слід звернутися до фахівця, який, швидше за все, призначить симптоматичну терапію, спрямовану на купірування запалення в порожнині носа. Це може бути або промивання неміцними сольовими розчинами, або застосування судинозвужувальних, гормональних препаратів.

Духи, цедра лимона, ваніль або мелена кава

А між тим, група експертів по нюху Університету Східної Англії в Великій Британії провела дослідження, в результаті якого було з’ясовано, як за допомогою знайомих і улюблених ароматів можна швидко і ефективно відновити нюхальні здатності, втрачені після Covid-19.

В результаті дослідження вчені прийшли до висновку, що для лікування тривалої втрати нюху, викликаної Covid-19, не рекомендується використовувати стероїди. Замість цього вони пропонують спробувати заново натренувати свій ніс, щоб винюхувати певні запахи.

Це займе час, можливо, місяці, але, якщо ви спробуєте вдихати хоча б чотири різних аромату двічі в день, це може допомогти вам швидше і повніше відновитися без будь-яких небажаних побічних ефектів.

Рекомендація заснована на систематичному огляді фактичних даних, в ході якого вчені дійшли висновку, що кортикостероїди не повинні бути єдиним варіантом лікування втрати запаху через Covid-19.

Традиційно навчання нюху ґрунтується на чотирьох запахах: гвоздики, троянди, лимона і евкаліпта, але насправді не має значення, що ви виберете.

На думку вчених, може бути навіть корисніше зосередитися на знайомих запахах, таких як духи, цедра лимона, ваніль або мелена кава, і роздумувати над спогадами, поки нюхаєте.

Для досягнення найкращих результатів слід міняти чотири запаху кожні 12 тижнів.

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Джерело: Sciencealert