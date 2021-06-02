Захитування дитини у транспорті: симптоми та як допомогти

Захитування дитини у транспорті може значною мірою ускладнити їй життя, а також позбавити радості подорожей автомобілем, автобусом.

Факти ICTV з’ясували, які симптоми захитування і як допомогти дитині, яку часто захитує у транспорті.

Захитування у транспорті виникає через те, що організм дитини не може пристосуватися до руху транспортного засобу.

Ознаки захитування під час руху у транспорті можуть бути різними. Маленькі діти можуть реагувати на захитування плачем, частим позіханням, підвищеною пітливість, блюванням.

Загальні симптоми захитування:

сонливість;

загальна слабкість;

запаморочення;

головний біль;

нудота;

блювання;

проблеми з тиском;

поява відчуття страху та тривоги.

Як уникнути захитування у авто

Залежно від віку дитини можуть бути різні заходи боротьби із захитуванням. Якщо йдеться про маленьких дітей, то краще вирушати у дорогу в періоди їхнього біологічного сну – вночі або в обід. Також важливо звертати увагу на режим харчування.

– Якщо дитина зовсім маленька, бажано їхати, коли вона спить. Важливо, щоб дитина не була голодна, але й дуже її годувати також не варто. Можна погодувати навіть перед поїздкою, але меншими порціями і найпростішими продуктами. Краще уникати солодощів, – каже педіатр Марія Жигайло.

Також, за її словами, не варто захоплюватися іграшками.

– Деякі батьки можуть відволікати дитину іграшками, але це може лише посилити проблему. Якщо трясти брязкальцями перед очима дитини, можна спровокувати зворотній ефект, – додає фахівець.

Щодо доросліших дітей, то важливо також стежити за їхнім харчуванням і питним режимом під час поїздки.

– Перед поїздкою краще вживати просту їжу – каші, супи, уникати солодощів. Під час дороги краще давати невеликими порціями чисту воду, – пояснює Марія Жигайло.

Також є загальновідомі правила, які можуть допомогти:

садити дитину ближче до початку транспортного засобу (автобуса, поїзда, літака);

бажано дивитися на нерухомий предмет або ж у вікно (тут індивідуальний підхід);

відволікати дитину розмовами, іграми на розвиток, розповідями;

забезпечити доступ до салону чистого повітря.

Водночас краще відмовитися від використання гаджетів – рух картинки на екрані під час перегляду фільму або ж відеоігри може спровокувати захитування.

Що робити якщо дитину захитало

Якщо ж не вдалося уникнути захитування, батьки або дорослі мають допомогти дитині.

– Слід зупинити транспортний засіб, вивести дитину на свіже повітря, дати їй води, походити трішки, – коментує педіатр.

Щодо приймання різних препаратів, наприклад проти нудоти, то їх можна давати дитині після індивідуальної консультації з лікарем. Він допоможе підібрати засіб для залежно від віку та особливостей організму, наприклад наявності алергії.

Як привчити дітей більше рухатися

Нестача руху може бути причиною виникнення багатьох хвороб – від гіпертонії до цукрового діабету.

Через це з дитинства варто привчати дітей до активного способу життя.

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