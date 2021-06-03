Вчені визначили 90 ліків-кандидатів з противірусною активністю, які потенційно можна використовувати для лікування Covid-19. Підкреслимо, саме для лікування самої інфекції, а не викликаний нею ускладнень, як це відбувається сьогодні.

Серед цих сполук дослідження Scripps Research виявило чотири клінічно схвалених препарату і дев’ять з’єднань на інших стадіях розробки з великим потенціалом використання в якості пероральних препаратів для лікування коронавірусної інфекції.

– Хоча зараз у нас є ефективні вакцини проти Covid-19, нам все ще не вистачає високоефективних противірусних препаратів, які можуть запобігти зараженню коронавірусом або хоча б зменшити його розмах, – зазначив генеральний директор Scripps Research Пітер Шульц.

За його словами, результати дослідження відкривають простір для ряду перспективних можливостей перепрофілювання існуючих пероральних препаратів з ефективністю проти SARS-CoV-2.

Вчені також запевняють, що деякі з найбільш ефективних противірусних стратегій – це коктейлі, в яких пацієнтам дають кілька різних препаратів для боротьби з інфекцією, наприклад, ті, які використовуються для лікування ВІЛ.

З тисяч перевірених ліків дослідники виділили в цілому 90 з’єднань, які запобігають реплікації SARS-CoV-2, в усякому випадку в одній з ліній клітин людини.

З них 13 мали найбільший потенціал для використання в якості препаратів для лікування Covid-19, виходячи з їх ефективності, активності, що не залежить від клітинної лінії, або ймовірного механізму дії, фармакокінетичних властивостей і профілів безпеки для людини.

Чотири препарату – галофантрин, нелфінавір, сімепревір і манідіпін – вже схвалені FDA, а дев’ять інших знаходяться на різних стадіях процесу розробки.

Читайте також, як відновити нюх після Covid-19.