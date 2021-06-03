Всесвітня кампанія з вакцинації дітей проти коронавірусної інфекції поступово набирає обертів. Щоправда, поки що йдеться про вікову групу 12+, хоча за міжнародними педіатричними стандартами дитячим вважається вік від 0 до 18 років.

Із початку травня 2021 року дитячі щеплення для віку 12-15 років із намірів стали практикою у Сполучених Штатах і Канаді. Станом на середину травня у США щеплення від Covid-19 отримали майже 2,5 млн дітей: близько половині з них ввели обидві необхідні дози.

До країн Північної Америки до початку червня підтягнулися Угорщина з віковим реєстром 16-18 років, Румунія, Італія та Дубай – від 12 до 15 років. Із 2 червня до них приєднався Сінгапур, де неповнолітніх громадян вакцинують від 12 до 18 років.

У червні дитяча вакцинація стартує одразу в кількох європейських країнах: у Німеччині – 12-16 років, Польщі – 12-15 років, Литві – 12-15 років, Австрії – 12-15 років, Франції – 12-18 років.

До початку навчального року до процесу мають приєднатися Естонія, Норвегія та Швейцарія.

Повним ходом вакцинує від Covid-19 своїх громадян віком 16-18 років Ізраїль, у найближчих планах якого Covid-щеплення тим, кому від 12 до 15.

А от Японія та Філіппіни поки що на нульовому етапі дитячої вакцинації. У тому сенсі, що ці країни поки що тільки дозволили використовувати вакцину Pfizer для вікової категорії від 12 до 15 років. Коли, власне, розпочнеться сам процес імунізації цієї групи населення – поки що невідомо.

Яку Covid-вакцину колють?

В Європі, Сполучених Штатах і Канаді дозволено препарат Pfizer/BionTech. Саме ця вакцина продемонструвала абсолютну ефективність проти коронавірусної інфекції у дітей від 12 до 15 років.

Очікується, що побічні ефекти від вакцинації дітей не відрізнятимуться від дорослих: біль в місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах і суглобах, озноб і жар.

Нещодавно Pfizer анонсувала початок досліджень вакцини для дітей від 6 місяців до 11 років. Результати очікуються ближче до осені.

Успішно завершила випробування свого продукту на дітях від 12 до 17 років і фармакологічна компанія Moderna. Її Covid-вакцина показала 93% ефективності після першої дози і 100% – після другої. І хоча заявку на використання компанія ще не подала, проте вже повідомила про готовність почати випробування вакцини на віковій групі молодше 11 років.

На стадії попередніх результатів перебуває Johnson&Johnson. Якщо її Covid-вакцина пройде успішні випробування на підлітках 16-17 років, компанія продовжить розробку продукту для 12-15-річних.

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Джерело: Ema, CDC