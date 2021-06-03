Із 15 червня у Франції почнуть пропонувати вакцини проти Covid-19 дітям із 12 до 18 років. Про це повідомив президент Еммануель Макрон.

Країна йде на такий крок, щоб уповільнити поширення нових варіантів коронавірусу та швидше захистити більшу частину населення.

Наразі в країні 50% дорослих людей отримали щонайменше одну дозу вакцини проти Covid-19.

На переконання очільника Франції, це стало поворотним пунктом кампанії імунізації.

Станом на 1 червня в реанімаціях Франції кількість хворих на Covid-19 становила 2 825 проти близько 6 тис. у квітні.

Вакцинація дітей проти коронавірусу в Польщі

Із 7 червня в Польщі зможуть вакцинуватися проти коронавірусу діти у віці 12-15 років.

За словами міністра з питань вакцинації в Польщі Міхала Дворчика, імунізувати планують 2,5 млн школярів.

Щеплення можна буде отримати в звичайних пунктах вакцинації, а з вересня – у школах.

Джерело: France24