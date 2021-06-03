У Києві цими вихідними, 5 та 6 червня, вакцинацію людей, які очікують свою чергу у додатку Дія, організують інакше, щоб мінімізувати черги.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Минулими вихідними охочих щепитися від Covid-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку Дія виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень.

Тому 5 та 6 червня організують два потоки:

перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час;

другий – для тих, хто також записаний у Дії, але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку живої черги.

Люди, які отримали запрошення, мають показати повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади.У випадку запізнення у них залишається можливість вакцинуватися у порядку живої черги.

Центр вакцинації населення у Києві працюватиме з 10.00 до 17.30 за адресою просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

Станом на 2 червня в Україні за добу вакцинувалися від коронавірусу 34 481 людина. У порівнянні з попередньою добою медики збільшили кількість щеплень на понад 15 тис.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 076 795 осіб, з них одну дозу вакцини отримали 1 076 793 особи, повністю імунізовані – 138 090 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нещодавно міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що імунізація проти коронавірусу у центрі масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру у Києві проходить організовано, проте є певні недоліки – це черги. Він додав, що в Одесі такої проблеми немає.