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Людмила Грубник |

Кількість зростає: за добу в Україні 2 581 новий випадок Covid-19

Кількість зростає: за добу в Україні 2 581 новий випадок Covid-19

Станом на ранок 3 червня 2021 року в Україні зафіксували 2 209 417 випадків коронавірусу. В Україні продовжує зростати добовий приріст, за добу – 2 581 новий хворий.

З-поміж них – 122 дитини та 129 медпрацівників.

Загалом в Україні 50 959 людей померло від ускладнень, викликаних вірусом, за день – 102.

Одужала з початку пандемії 2 072 091 особа, за добу – 9 405.

На території країни провели 10 261 649 ПЛР-тестувань, протягом останньої доби – 26 468.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Запорізькій (182), Дніпропетровській (177) та Львівській (154) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 30 випадків;
  • Волинська область – 77 випадків;
  • Дніпропетровська область – 177 випадків;
  • Донецька область – 120 випадків;
  • Житомирська область – 79 випадків;
  • Закарпатська область – 48 випадків;
  • Запорізька область – 182 випадки;
  • Івано-Франківська область – 57 випадків;
  • Київська область – 143 випадки;
  • Кіровоградська область – 30 випадків;
  • Луганська область – 48 випадків;
  • Львівська область – 154 випадки;
  • Миколаївська область – 65 випадків;
  • Одеська область – 50 випадків;
  • Полтавська область – 40 випадків;
  • Рівненська область – 110 випадків;
  • Сумська область – 78 випадків;
  • Тернопільська область – 51 випадок;
  • Харківська область – 134 випадки;
  • Херсонська область – 92 випадки;
  • Хмельницька область – 79 випадків;
  • Черкаська область – 75 випадків;
  • Чернівецька область – 53 випадки;
  • Чернігівська область – 80 випадків.

коронавірус 3 червня 2021

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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 2 червня 2021 року в Україні виявили 2 206 836 випадків хвороби.

Добовий приріст – 2 205 нових хворих.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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