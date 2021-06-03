Станом на ранок 3 червня 2021 року в Україні зафіксували 2 209 417 випадків коронавірусу. В Україні продовжує зростати добовий приріст, за добу – 2 581 новий хворий.

З-поміж них – 122 дитини та 129 медпрацівників.

Загалом в Україні 50 959 людей померло від ускладнень, викликаних вірусом, за день – 102.

Одужала з початку пандемії 2 072 091 особа, за добу – 9 405.

На території країни провели 10 261 649 ПЛР-тестувань, протягом останньої доби – 26 468.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Запорізькій (182), Дніпропетровській (177) та Львівській (154) областях.

Статистика:

Вінницька область – 30 випадків;

Волинська область – 77 випадків;

Дніпропетровська область – 177 випадків;

Донецька область – 120 випадків;

Житомирська область – 79 випадків;

Закарпатська область – 48 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 57 випадків;

Київська область – 143 випадки;

Кіровоградська область – 30 випадків;

Луганська область – 48 випадків;

Львівська область – 154 випадки;

Миколаївська область – 65 випадків;

Одеська область – 50 випадків;

Полтавська область – 40 випадків;

Рівненська область – 110 випадків;

Сумська область – 78 випадків;

Тернопільська область – 51 випадок;

Харківська область – 134 випадки;

Херсонська область – 92 випадки;

Хмельницька область – 79 випадків;

Черкаська область – 75 випадків;

Чернівецька область – 53 випадки;

Чернігівська область – 80 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 2 червня 2021 року в Україні виявили 2 206 836 випадків хвороби.

Добовий приріст – 2 205 нових хворих.

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