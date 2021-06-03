Станом на ранок 3 червня 2021 року в Україні зафіксували 2 209 417 випадків коронавірусу. В Україні продовжує зростати добовий приріст, за добу – 2 581 новий хворий.
З-поміж них – 122 дитини та 129 медпрацівників.
Загалом в Україні 50 959 людей померло від ускладнень, викликаних вірусом, за день – 102.
Одужала з початку пандемії 2 072 091 особа, за добу – 9 405.
На території країни провели 10 261 649 ПЛР-тестувань, протягом останньої доби – 26 468.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Запорізькій (182), Дніпропетровській (177) та Львівській (154) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 30 випадків;
- Волинська область – 77 випадків;
- Дніпропетровська область – 177 випадків;
- Донецька область – 120 випадків;
- Житомирська область – 79 випадків;
- Закарпатська область – 48 випадків;
- Запорізька область – 182 випадки;
- Івано-Франківська область – 57 випадків;
- Київська область – 143 випадки;
- Кіровоградська область – 30 випадків;
- Луганська область – 48 випадків;
- Львівська область – 154 випадки;
- Миколаївська область – 65 випадків;
- Одеська область – 50 випадків;
- Полтавська область – 40 випадків;
- Рівненська область – 110 випадків;
- Сумська область – 78 випадків;
- Тернопільська область – 51 випадок;
- Харківська область – 134 випадки;
- Херсонська область – 92 випадки;
- Хмельницька область – 79 випадків;
- Черкаська область – 75 випадків;
- Чернівецька область – 53 випадки;
- Чернігівська область – 80 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 2 червня 2021 року в Україні виявили 2 206 836 випадків хвороби.
Добовий приріст – 2 205 нових хворих.
Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.