Станом на ранок 3 червня 2021 року у Києві зафіксували ще 529 нових випадків коронавірусу.

За весь період пандемії у столиці зареєстрували 207 873 випадки хвороби.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: