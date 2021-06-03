3 червня 2021 року на планеті відзначають Всесвітній день велосипеда. У цю дату Факти ICTV вирішили нагадати про користь велосипеда для здоров’я.

Цікава статистика

Через популярність здорового способу життя та увагу до збереження екології їзда на велосипеді останнім часом стає дедалі популярнішою. І така тенденція тільки шириться.

Згідно з даними сайту Bicycle Guider, щодня у світі виробляють 364 тис. велосипедів або чотири одиниці щосекунди, а продають – близько 47,6 тис., тобто кожні дві секунди хтось у світі купує велосипед.

Попри це, кількість автомобілів на планеті все ще є більшою. Зворотна тенденція спостерігається лише у деяких країнах. Наприклад, у 2016 році Копенгаген оголосив, що вперше в історії на його вулицях більше велосипедів, ніж автомобілів.

В Україні останнім часом теж дедалі більше громадян почали переходити на двоколісний транспорт. У країні активно розвивається інфраструктура для велосипедистів, з’явилися байки, які можна орендувати, а на вихідних усе частіше можна побачити сім’ю, яка катається на велосипедах у парку.

Велосипед для здоров’я

Крім позитивного впливу на екологію, причина популярності велосипеда – сприятливий вплив їзди на здоров’я людини.

– Їзда на велосипеді – це одне з найкращих і найбезпечніших кардіонавантажень для всіх людей. На відміну від бігу, суглоби не страждають від навантаження. Через це велосипед рекомендовано навіть людям з надмірною вагою, – зазначає тренер Олександр Стус.

Загальна користь велосипеда:

загальне зміцнення організму (зокрема, серцево-судинної, дихальної систем);

підвищення витривалості;

прискорення метаболізму;

тренування м’язів ніг, сідниць;

здорове схуднення та зниження ваги;

позитивний вплив на емоційний фон, поліпшення настрою;

поліпшення якості сну.

Користь велосипеда для чоловіків

Попри стереотипи велосипед дуже корисний для чоловіків, вважає тренер.

Переваги:

підтримання м’язового тонусу – тренування м’язів допоможе залишатися у прекрасній фізичній формі;

поліпшення роботи мозку – під час їзди кров і кисень активніше надходять у мозок, що сприятливо впливає на його роботу;

насичення клітин організму киснем – завдяки поліпшеному кровопостачанню в органах малого таза відбувається профілактика аденоми.

Користь велосипеда для жінок

Корисний двоколісний транспорт і для жінок.

Плюси:

сповільнення старіння – прискорена циркуляція крові виводить шкідливі токсини й доправляє до тканин поживні речовини та кисень, це допомагає організму активніше виробляти колаген;

профілактика варикозу – активна циркуляція крові в судинах перешкоджає застою;

профілактика целюліту – їзда на велосипеді буде хорошим засобом, що допоможе запобігти появі апельсинової кірки на сідницях і стегнах.

Скільки потрібно їздити на велосипеді

– Я раджу приділяти велосипеду від 20 до 60 хвилин на день. Ці рекомендації стосуються всіх, особливо тих, у кого сидячий спосіб життя, 8-годинний робочий день. Спершу можна їздити через день, – каже Олександр Стус.

Протипоказання для їзди на велосипеді

Кардинальних протипоказань немає, зазначає тренер.

– Однак краще підібрати велосипед із широким сидінням – як чоловікам, так і жінкам. Також за можливості слід кататися в екологічно чистих зонах. Під час їзди людина активно дихає, плюс відбувається шкірне дихання. Важливо, щоб не усмоктувалися шкідливі речовини, – підсумовує він.

Велосипед для схуднення

Під час їзди на велосипеді активно спалюються калорії, що буде актуально для тих людей, які худнуть. Приблизно за годину їзди втрачається від 420 ккал.

Їзда на велосипеді

Лікарі також відзначають користь катання на велосипеді.

Про це розповів завідувач просвітницького відділу Київського міського центру громадського здоров’я, кандидат медичних наук Отто Стойка.

Детальніше про користь їзди на велосипеді читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Bicycle Guider