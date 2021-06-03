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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Цифровий Covid-сертифікат ЄС буде доступний для іноземців

паспорт вакцинації

Європейський цифровий Covid-сертифікат, який дає змогу подорожувати, зможуть отримати не лише громадяни країн ЄС, а й іноземці.

Однак для цього необхідно надати інформацію про вакцинацію, тест або одужання, заявили у Єврокомісії, пише CNN.

– Ви можете отримати сертифікат, якщо попросите національну владу держави-члена надати вам його на підставі деяких доказів того, що ви були вакциновані або нещодавно проходили тест на коронавірус, – уточнили у Єврокомісії.

Однак є нюанс: таке рішення залежатиме від кожної окремої держави-члена.

Паспорт вакцинації

1 червня 2021 року одразу сім країн ЄС почали видавати цифрові сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

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Наявність документа дозволить вільно пересуватися територією ЄС.

Детальніше про паспорти вакцинації читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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