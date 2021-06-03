Європейський цифровий Covid-сертифікат, який дає змогу подорожувати, зможуть отримати не лише громадяни країн ЄС, а й іноземці.

Однак для цього необхідно надати інформацію про вакцинацію, тест або одужання, заявили у Єврокомісії, пише CNN.

– Ви можете отримати сертифікат, якщо попросите національну владу держави-члена надати вам його на підставі деяких доказів того, що ви були вакциновані або нещодавно проходили тест на коронавірус, – уточнили у Єврокомісії.

Однак є нюанс: таке рішення залежатиме від кожної окремої держави-члена.

Паспорт вакцинації

1 червня 2021 року одразу сім країн ЄС почали видавати цифрові сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

Наявність документа дозволить вільно пересуватися територією ЄС.

Детальніше про паспорти вакцинації читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN