3 червня 2021 року у селі Іспас Вижницького району Чернівецької області отруїлися вихованці та працівники дитячого садка.

Зі скаргами звернулися 28 осіб – 26 дітей та двоє дорослих.

Медики оглянули пацієнтів та, зважаючи на легкий перебіг захворювання, відпустили додому.

Наразі всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

Співробітники Вижницького районного відділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) КК України.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини випадку.

Отруєння на Тернопільщині

У Тернопільській області зафіксували спалах кишкової інфекції у селі Джурин Чортківського районі у дошкільному навчальному закладі.

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