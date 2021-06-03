Поліція Німеччини створила спеціальну команду для протидії незаконній торгівлі підробленими сертифікатами на Covid-вакцинацію.

Вартість фальшивки близько 100 євро. Замовити її можна через зашифровану службу обміну повідомленнями Telegram, на якій, на відміну від інших платформ, влада не може отримати доступ до розмов.

Одне повідомлення Telegram, процитоване німецької радіо компанією MDR, звучало так: “Замовлення з печаткою – вже доступне – займає 1-3 дні. Ми надамо вам сертифікат, штамп, наклейку BioNTech або Astra і підпис на штампі. Два сертифіката коштують 150 євро”.

Повідомляється, що сертифікати стають все більш бажаними для тих, хто не наважується на щеплення від Covid-19, але при цьому хоче забезпечити собі більшу свободу, яку дає сертифікат.

За повідомленням BBC, прес-секретар поліції Кельна Ніколь Гентнер розповіла, що новим підрозділом вже розслідуються шість підозрюваних у цих злочинах.

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