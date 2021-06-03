У Польщі повністю вакцинували від Covid-19 понад 7,3 млн осіб

У Польщі дві дози вакцини проти коронавірусу отримали вже 7,3 млн осіб – з близько 38 млн населення країни.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я Польщі. До цієї статистики входять люди, які отримали обидві дози вакцини Pfizer/BioNTech, Moderna або AstraZeneca, або ж одну необхідну дозу Johnson & Johnson (Janssen).

Загалом у Польщі за весь час вакцинальної кампанії зробили понад 20,5 млн щеплень.

Міністр з питань вакцинації в Польщі Міхал Дворчик зазначив, що у країні останнім часом зменшилась кількість щеплень – з близько 200 тис. осіб на день до 130 тис. за день, можливо через те, що більшість людей, які хотіли вакцинуватися, вже зробили це.

– Ми щоденно переконуємо громадян, що вакцинуватися варто – це єдиний спосіб подолати пандемію, – зазначив він.

Дворчик додав, що уряд не робитиме щеплення проти коронавірусу обов’язковим.

Водночас в Україні збільшилась кількість щеплень. За добу вакцинувалася 34 481 людина. У порівнянні з попередньою добою медики збільшили кількість щеплень на понад 15 тис..

Крім того, у Польщі з 7 червня діти у віці 12-15 років зможуть вакцинуватися проти Covid-19. Щеплення можна буде отримати у звичайних пунктах вакцинації, а з вересня – у школах.

Джерело: RMF24