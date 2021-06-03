У 12 штатах США понад 70% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Зосереджені вони в основному на північному сході країні. Так, у Массачусетсі показник імунізації становить 78,7%, у Коннектикуті – 75,6%, у штаті Мен – 74,3%, у Нью-Джерсі – 74,1%.

Наближаються до цього показника Нью-Йорк – 68,1%, Вірджинія – 67,5%, штат Вашингтон – 69,5% та місто Вашингтон – 68,4%.

В Алабамі, Луїзіані, Міссісіпі, Теннессі, Західній Вірджинії та Вайомінгу принаймні однією дозою препарату проти Covid-19 щеплені менше 50% дорослого населення.

Проте, за даними Центру контролю та профілактики захворювань США, понад 162 млн американців віком від 18 років, що становить приблизно 62,9% від загальної кількості дорослого населення, отримали одну дозу вакцини.

Повністю вакциновані понад 133 млн (близько 52% дорослого населення).

Заохочення до вакцинації в США

2 червня в США повідомили, що планують заохочувати людей до вакцинації різноманітними акціями. Для цього американцям пропонуватимуть безкоштовне пиво, грошову винагороду, квитки на спортивні події тощо.

Президент США Джо Байден оголосив у країні “місяць дії”, щоб до початку канікул 4 липня якомога більше людей отримали щеплення.