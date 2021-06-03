У світі можуть з’явитися стійкі до вакцин проти коронавірусу, які вже існують, мутації вірусу.

Таку заяву зробив спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби з пандемією коронавірусу, доктор Девід Набарро.

– Поки я не думаю, що ми маємо якісь стійкі до (створених, – Ред.) вакцин штами хвороби, але вони майже напевно рано чи пізно з’являться, – сказав Девід Набарро.

Однак фахівець не уточнив терміни появи таких варіантів вірусу.

Штами коронавірусу

Майже з початку поширення вірусу на планеті почали фіксувати появу різних його варіантів.

З-поміж них – британський, індійський, південноафриканський. Деякі виробники вакцин заявляють, що їхні речовини поки можуть впоратися з ними.

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Джерело: Sky News