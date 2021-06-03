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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Україна отримала понад 705 тис. доз вакцини AstraZeneca від COVAX

Вакцинация

В Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca від Covid-19 у розмірі 705 600 доз. Партію доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомила журналістка Фактів ICTV Оксана Михайлова. Цю партію використають для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca.

Зокрема, щеплення отримають медики, працівники закладів охорони здоров’я, учасники Операції об’єднаних сил на Сході України, соціальні працівники, священнослужителі, співробітники МВС, СБУ, люди віком 65+. Також імунізуються люди, які вакцинувались залишковими дозами, громадські діячі.

– Усі, кого щепили першою дозою вакцини AstraZeneca, гарантовано отримають другу дозу цієї вакцини. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку та співпрацю. Разом ми зможемо захистити якомога більше українців від Covid-19, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Водночас голова представництва ЮНІСЕФ в Україні додав, що вакцинація допомагає зберегти життя, уникнути госпіталізації та потреби у кисневій підтримці.

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Це вже четверте постачання вакцин від коронавірусу в Україну у рамках глобальної ініціативи COVAX. Раніше країна вже отримала 590 850 доз вакцини Pfizer/BioNTech та 367 200 доз вакцини AstraZeneca.

Вакцина против коронавируса AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca

Препарат AstraZeneca – це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca.

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для ефективної імунізації потрібно отримати дві дози з інтервалом у 90 днів.

Детальніше про вакцину AstraZeneca читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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