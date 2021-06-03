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Людмила Грубник |

Україна та Грузія домовилися про взаємне визнання документів про вакцинацію

паспорт України

Україна та Грузія домовилися про взаємне визнання сертифікатів вакцинації проти коронавірусу.

Теми торкнулися у межах робочого візиту до Грузії прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

– Взаємне визнання документів про вакцинацію має максимально спростити перетин кордону нашими громадянами, – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, це рішення сприяє активізації туризму українців до Грузії. Україна також зацікавлена у збільшенні потоку грузинських мандрівників.

– Розраховуємо, що угоду буде підписано якнайшвидше, щоб українці й грузини змогли вільно подорожувати між нашими країнами, – додав він.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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