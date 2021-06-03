Україна та Грузія домовилися про взаємне визнання сертифікатів вакцинації проти коронавірусу.
Теми торкнулися у межах робочого візиту до Грузії прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
– Взаємне визнання документів про вакцинацію має максимально спростити перетин кордону нашими громадянами, – зазначив Денис Шмигаль.
За його словами, це рішення сприяє активізації туризму українців до Грузії. Україна також зацікавлена у збільшенні потоку грузинських мандрівників.
– Розраховуємо, що угоду буде підписано якнайшвидше, щоб українці й грузини змогли вільно подорожувати між нашими країнами, – додав він.
Паспорти вакцинації
Європейський цифровий Covid-сертифікат зможуть отримати не лише громадяни країн ЄС, а й іноземці.
Про це заявили у Єврокомісії.
Детальніше про паспорти вакцинації читайте на Фактах ICTV.