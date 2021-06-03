Україна опинилася на 31 місці у світі – між Коста-Рикою (2 205) та ОАЕ (2 154) за кількістю нових випадків Covid-19. У світі за добу зафіксували понад 489 тис. нових випадків цієї хвороби.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за добу померли понад 10 тис. людей, а за весь час пандемії – 3,7 млн. Водночас одужали – понад 155 млн людей. Нині нараховується понад 13 млн активних випадків захворювання, з них у критичному стані – понад 90 тис. пацієнтів.

Головні новини про коронавірус за 3 червня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

Україна залишається у лідерах за смертністю від коронавірусу у Європі. Протягом останнього дня у країні від наслідків, викликаних вірусом, померло 102 людини.

У країні за добу підтвердили 2 581 новий випадок Covid-19. За час поширення вірусу на території країни померло 50 959 людей. Водночас подолати хворобу вдалося 2 072 091 особі, за добу – 9 405.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Запорізькій (182), Дніпропетровській (177) та Львівській (154) областях.

Коронавірус у світі

Найбільше хворих за 24 години у світі виявили в Індії (134 тис.), Бразилії (94 тис.) та Аргентині (35 тис.).

У Польщі дві дози вакцини проти коронавірусу отримали вже 7,3 млн осіб – з близько 38 млн населення країни. До цієї статистики входять люди, які отримали обидві дози вакцини Pfizer/BioNTech, Moderna або AstraZeneca, або ж одну необхідну дозу Johnson & Johnson (Janssen).

У 12 штатах США понад 70% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19. У Массачусетсі показник імунізації становить 78,7%, у Коннектикуті – 75,6%, у штаті Мен – 74,3%, у Нью-Джерсі – 74,1%.

З 15 червня у Франції почнуть пропонувати вакцини проти Covid-19 дітям із 12 до 18 років. Наразі в країні 50% дорослих людей отримали щонайменше одну дозу вакцини проти Covid-19.

У Швейцарії 2 червня вперше з жовтня минулого року не зафіксували жодного летального випадку від Covid-19. Всього в країні виявили 696 213 випадків зараження, від наслідків захворювання померли 10 268 осіб.

Вакцинація в Україні

В Україні за добу збільшилася кількість щеплень від коронавірусу. Так, 2 червня вакцинували 34 481 людину, з них одну дозу вакцини отримали 28 899 людей, обидві дози – 5 582 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 076 795 осіб, з них одну дозу вакцини отримали 1 076 793 особи, повністю імунізовані – 138 090 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Цими вихідними у київському центрі вакцинації населення щеплення зможуть отримати люди, які записані у додатку Дія, проте не отримали запрошення.