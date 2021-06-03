У розвинутих країнах вже давно запровадили неонатальний скринінг на першому тижні життя дитині. У країнах ЄС дослідження виявляє близько 40 генетичних хвороб на рік, у США – 61.

Що ж стосується України, то у нас такі дослідження проводять лише у приватних клініках і лише на декілька нозологій.

Законопроект № 5589, ініційований президентом України і спрямований на вирішення проблеми раннього виявлення спадкових та вроджених захворювань у новонароджених, був розглянутий та підтриманий під час засідання Комітету з питань здоров’я нації Верховної Ради України. Зараз він направлений на розгляд Верховної Ради. Про це повідомив Михайло Радуцький.

Між там, питання виявлення рідкісних орфанних (рідкісні вроджені або набуті захворювання, які характеризуються тяжким, хронічним, прогресуючим перебігом, що супроводжуються формуванням дегенеративних змін в організмі – Ред.), захворювань на ранній стадії вкрай важливе. У більшості випадків вони діагностуються, коли в організмі дитини вже відбулися невідворотні зміни.

На думку Михайла Радуцького, запровадження ранньої діагностики дітей дозволить ефективніше лікувати пацієнтів, створити реєстр орфанних хворих, зменшити витрати на лікування.

До речі, на реалізацію даного проекту Володимир Зеленський виділив з Фонду президента щодо підтримки освіти, науки та спорт» 300 млн грн.

На ці кошти, за словами міністра охорони здоров’я, заплановано придбати обладнання для шести лабораторних центрів та реагенти для проведення скринінгу.

Також МОЗ, за рахунок економії на закупівлях медичних препаратів, планує залучити до проєкту ще 200 млн грн.

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Джерело: Telegram