Захворюваність на Covid-19 впала, тому близько половини Covid-лікарень закриють, принаймні до осені. Рівень захворюваності в Україні продовжує знижуватися. Кількість зайнятих ліжок зараз – близько 19%.

Із 510 медичних закладів, що лікували пацієнтів із Covid-19, залишать 250.

– Це означає, що частина багатопрофільних лікарень знову повернеться до звичного режиму роботи і зможе надавати допомогу пацієнтам із хронічними захворюваннями, – повідомив очільник Нацслужби здоров’я Андрій Віленський. – Скільки хронічних пацієнтів за цей час не змогли отримати медпослуги – наразі даних немає, але йдеться про сотні тисяч.

Серед них є люди, яким була потрібна онкодіагностика.

– Кожен п’ятий онкологічний пацієнт в Україні у 2020 році через Covid-19 та карантині заходи не звернувся по лікування, – підтвердив головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко. – Тепер онкологи отримують більше задавнених випадків – і ефективність лікування їх всім зрозуміла. Читайте Де в світі вже вакцинують дітей від Covid-19

Які лікарні прийматимуть Covid-пацієнтів

Нацслужба здоров’я повідомляє, що усі заклади охорони здоров’я буде розділено на чотири типи:

ті, що забезпечують надання медичної допомоги не інфікованим пацієнтам;

заклади, які забезпечуватимуть інфекційну готовність;

заклади другої хвилі, які приєднуватимуться до процесу у разі заповнення ліжок у базових лікарнях;

третя хвиля – приєднується, коли заповнено ліжка в опорних лікарнях та медзакладах другої хвилі.

Опорні лікарні мають відповідати низці вимог. Передусім це багатопрофільний заклад, який має щонайменше 170 ліжок для надання медичної допомоги пацієнтам в окремому корпусі, фахівців із надання допомоги пацієнтам з Covid-19. В таких лікарнях має бути централізована подача кисню до 80% ліжок; відділення інтенсивної терапії для пацієнтів з Covid-19; апарати ШВЛ та лікарі-анестезіологи, які надають допомогу тільки пацієнтам із Covid-19; автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Також ці заклади мають забезпечити надання невідкладної допомоги, хірургічної допомоги, допомоги під час пологів, допомоги пацієнтам з розладами психіки та поведінки для хворих на Covid-19.

Якщо лікарня припиняє лікувати пацієнтів з Covid-19, місцева влада подбає про те, щоб її пацієнти могли завершити лікування в цьому закладі або були переведені до іншого.

Прогноз

Прогнозувати ситуацію наразі складно, але, кажуть аналітики, нову хвилю слід очікувати восени.

– Нова хвиля залежатиме від того, коли в Україну прийде новий штам, а це наразі не прогнозовано, – каже доктор фізико-математичних наук Ігор Бровченко, який очолює групу науковців із НАН, що займається математичним моделюванням епідемії Covid-19 в Україні.

За його словами, раніше ситуація прогнозувалася з огляду на сусідів – Польщу, Румунію. Вони соціально активніші, мають інтенсивніший обмін з іншими країнами, і такі надзвичайні події, як поява нового штаму, у них фіксувалися раніше. Але оскільки там триває потужна вакцинація, то вони можуть уникнути появи нового штаму.

Отже, в Україні розвиток подій залежатиме від того, скільки людей вакцинуються. Сприяє гальмуванню коронавірусу літо, канікули, відпустки та перебування людей на просто неба.

У Києві цими вихідними, 5 та 6 червня, вакцинацію людей, які очікують свою чергу в застосунку Дія, організують інакше, щоб мінімізувати черги.