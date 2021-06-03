Вченим нарешті вдалося розпізнати невелику, але важливу частину генома людини – єдину відсутню ланку. Відтепер, судячи з усього, людство володіє першою, дійсно повною послідовністю більш 3 млрд пар основ людського генома.

Строго кажучи, основна робота з розшифрування генома була зроблена ще в 2003 році після майже 3 мільярдів доларів фінансування і 13 років кропітких досліджень. Саме тоді вчені з проекту Геном людини (HGP) оголосили, що нарешті нанесли на карту першу послідовність генома людини.

Це був важливий прорив в науці, який зробив революцію в геномиці. Однак первісний начерк і подальші оновлення послідовності генома не були завершені на 100%.

Цю прогалину закрили вчені Консорціуму T2T з США. Вони стверджують, що доповнили решту 8% відсутнього генома людини.

Геном – це сума всіх послідовностей ДНК і мітохондріальної ДНК (мтДНК) в клітці. Він містить всі інструкції, що необхідні живій істоті для виживання і реплікації, та складається з хімічних будівельних блоків або основ (G, A, T і C), порядок яких кодує біологічну інформацію.

У диплоїдних організмів, таких як люди, розміром геному вважається загальна кількість основ в одній копії його ядерної ДНК. Люди і інші ссавці містять дубльовані копії майже всієї своєї ДНК.

Наприклад, у нас є пари хромосом. По одній хромосомі кожної пари ми успадкували від кожного з батьків. Але вчених цікавить тільки послідовність суми основ однієї копії кожної пари хромосом.

Фактичний розмір генома людини складає приблизно шість мільярдів основ, але єдина репрезентативна копія людського генома має розмір приблизно три мільярди основ.

Геном, який дослідники розшифровували, був отриманий від розростання, яке утворюється усередині матки на самому початку вагітності.

В даний час дані досліди Консорціуму T2T належним чином вивчає міжнародне наукове співтовариство. Якщо результати підтвердяться, вони можуть ознаменувати нову еру геноміки – епоху, коли жоден куточок людської ДНК не залишився недослідженим.

Читайте також, як раннє навчання впливає на мозок дитини.

Джерело: Zmescience