У Львові 93-річна жінка повністю подолала рак.
Місцева мешканка 1928 року народження звернулася до фахівців Клінічної лікарні Львівської залізниці, у неї діагностували злоякісну пухлину матки.
Попри вік, жінка зважилася на операцію. Вона пройшла успішно, після неї аналізи не підтвердили жодних злоякісних процесів.
Жінка самостійно ходила на першу добу після операції, а на четверту – її виписали додому.
– Прощалися зі сльозами на очах. Пообіцяла нам торт на 100 років! Я вірю, що скуштуємо. Запитую: який секрет вашої молодості. Відповідь: я просто люблю життя, – написала у Facebook лікар Людмила Ткачук.
Лікування раку
Онкологічні захворювання, які все частіше провокують смерті, можна подолати.
Для цього їх треба вчасно діагностувати.
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Джерело: Tkachuk Lyuda
Фото: Tkachuk Lyuda