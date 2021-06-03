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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Я просто люблю життя: у Львові 93-річна жінка перемогла рак

Рак

У Львові 93-річна жінка повністю подолала рак.

Місцева мешканка 1928 року народження звернулася до фахівців Клінічної лікарні Львівської залізниці, у неї діагностували злоякісну пухлину матки.

Попри вік, жінка зважилася на операцію. Вона пройшла успішно, після неї аналізи не підтвердили жодних злоякісних процесів.

Жінка самостійно ходила на першу добу після операції, а на четверту – її виписали додому.

– Прощалися зі сльозами на очах. Пообіцяла нам торт на 100 років! Я вірю, що скуштуємо. Запитую: який секрет вашої молодості. Відповідь: я просто люблю життя, – написала у Facebook лікар Людмила Ткачук.

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Лікування раку

Онкологічні захворювання, які все частіше провокують смерті, можна подолати.

Для цього їх треба вчасно діагностувати.

Детальніше про лікування раку читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Tkachuk Lyuda

Фото: Tkachuk Lyuda

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