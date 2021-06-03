Ранкові набряки, як же вони псують настрій. Дивишся у люстерко і бачиш постаріле деформоване обличчя. Але ж ти знаєш, що потрібно зробити, аби швидко прибрати їх.

Лід. Так, крижані ванночки дуже добре діють на шкіру. Можна заготовити лід з відварів трави, зеленого чаю, кави, молока. Викладіть кубики льоду в миску з водою і занурте в неї обличчя на кілька секунд.

Проведіть кубиком льоду по масажних лініях обличчя, і через деякий час шкіра підтягнеться.

Контрастний душ. Якщо під час водних процедур кілька разів змінити температуру води – гаряча-холодна-гаряча, то цим ми тонізуємо шкіру і ефект той самий, що із льодом.

Відвар петрушки. Ним можна вмиватися, а можна випити. Петрушка також позбавляє набряків.

Салат з гарбуза, гарбузова каша теж знімають набряклість.

– Та набряк на обличчі – це не тільки косметичний дефект, – говорить лікар-терапевт Марина Єріна. – Іноді він є показником серйозних порушень здоров’я.

Алергія. Так, вона часто супроводжується припухлістю шкіри. Якщо ви знаєте, що маєте алергію, носіть із собою антигістамінний засіб. Після прийому препарату все стане на свої місця.

Якщо алергічна реакція виникла у вас вперше та ще й на якийсь новий продукт, зверніться до лікаря. Він порадить, що вам робити далі. Якщо набряк збільшується на очах, викликайте швидку. Це може бути анафілактичний шок.

Нирки. У людей з хворими нирками набряки виникають переважно зранку і під очима. Якщо це продовжується якийсь час, здайте аналізи і йдіть до нефролога.

Печінка. Печінковий набряк може виникнути після солоної, гострої, жирної їжі. Особливо, якщо вечеря була пізня. Тут також без поради лікаря не обійтися. УЗД покаже, в якому стані ваш основний фільтр організму, а фахівець порадить спосіб, як привести печінку до ладу.

Щитоподібна залоза. Недостатність гормонів щитоподібної залози заважає організму виводити рідину. Вона накопичується в тканинах і роздуває обличчя.

– Причиною затримки рідини в організмі може бути і незбалансоване харчування, – додає лікар. – Вживання перероблених промисловим способом продуктів також викликає набряклість.

Якщо набряки турбують вас часто, то потрібно обстежитися і позбутися причини їх появи. Тому що вони викликають запалення судинних стінок та проникність тканин.

Самолікування небезпечне

Часто люди приймають сечогінні препарати, щоб позбутися набряклості. Не робіть цього самостійно. Тому що сечогінні засоби – не панацея.

– Вони виснажують організм, виводять мінеральні речовини, – застерігає терапевт. – Це може призвести до судом, спазмів, безсоння. Також порушується психіка. В разі постійного прийому сечогінних засобів згущується кров, виникає кисневе голодування.

Зверніться до фахівця, який надасть вам декілька порад.

Якщо ви спостерігаєте у себе набряклість обличчя і тіла, не варто займатися самолікуванням. Найкраще звернутися до досвідченого фахівця за порадами, які підійдуть саме вашому організму.

Масаж теж може допомогти в разі набряклості. Які бувають види масажу читайте у матеріалі Фактів ICTV.