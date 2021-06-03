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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Як записатися на вакцинацію від Covid-19 жителям ОРДЛО та Криму

вакцинація від коронавірусу

В Україні розпочався запис на щеплення проти коронавірусу для жителів тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Записатися на вакцинацію зможуть громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та Севастополя і належать до пріоритетних груп, вакцинація яких зараз відбувається в Україні. Першочергово – це люди віком 65 років і старше.

Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії Covid-19: 0 800 60 20 19.

– Під час розмови, оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим), вказати ваші дані та обрати найзручніший пункт щеплення. Оператор здійснить запис на вакцинацію та надішле вам повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону, або листа на електронну пошту – у разі його відсутності – зазначили у міністерстві.

Потім цей ідентифікатор передадуть до Держприкордонслужби України, щоб людину безперешкодно пропустили на підконтрольні уряду України території.

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Імунізація здійснюватиметься вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech в 10 пунктах щеплення на підконтрольних українському Уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей.

– Разом із Мінреінтеграції ми розробили максимально просту процедуру, яка дозволить українцям із пріоритетних груп, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, швидко і безперешкодно отримати щеплення від Covid-19 у зручних для них пунктах щеплень на контрольованій Україною території. Ці пункти забезпечені усім необхідним для здійснення вакцинації, – додав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Цими вихідними у київському центрі вакцинації населення планують влаштують дві черги. Обирати вакцину у центрах не можна, доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. З 29 травня використовується препарат CoronaVac, виробництва компанії Sinovac.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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