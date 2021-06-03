Пандемія коронавірусу, запровадження карантину загострили проблему ожиріння серед населення. Під час дії обмежувальних заходів багато людей змінили харчові звички та почали менше рухатися, через що набрали зайву вагу.
Дослідницька група з Технічного університету Мюнхена (TUM) та науковці Інституту дослідження громадської думки Forsa у квітні 2021 року опитали 1 001 дорослого віком від 18 до 70 років.
– Люди віком від 30 до 44 років (48%) та опитані, у яких раніше були проблеми з вагою (53%), вказують, що вони додали у вазі з початку пандемії коронавірусу, – свідчать дані опитування.
У середньому люди набирали 5,6 кг. Цей факт викликає серйозне занепокоєння через ризик коронавірусу. У людей, які страждають ожирінням, хвороба може протікати важче.
Пандемія вплинула на харчові звички людей. Понад 60% опитаних заявили, що їхні звички у їжі не змінилися кардинально, однак під час карантину люди частіше їли з нудьги і часто вживали солодощі, фаст-фуд або напої з цукром, повідомляють дослідники.
Також опитані відзначили, що вони менше рухалися. Про це розповіли 52% респондентів.
Карантин і ожиріння
Карантинні обмеження через поширення Covid-19 призвели до ожиріння з-поміж дітей.
Про це заявляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).
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Джерело: Heilpraxis