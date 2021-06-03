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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Їли з нудьги та мало рухалися: як Covid-19 провокує пандемію ожиріння

ожирение

Пандемія коронавірусу, запровадження карантину загострили проблему ожиріння серед населення. Під час дії обмежувальних заходів багато людей змінили харчові звички та почали менше рухатися, через що набрали зайву вагу.

Дослідницька група з Технічного університету Мюнхена (TUM) та науковці Інституту дослідження громадської думки Forsa у квітні 2021 року опитали 1 001 дорослого віком від 18 до 70 років.

– Люди віком від 30 до 44 років (48%) та опитані, у яких раніше були проблеми з вагою (53%), вказують, що вони додали у вазі з початку пандемії коронавірусу, – свідчать дані опитування.

У середньому люди набирали 5,6 кг. Цей факт викликає серйозне занепокоєння через ризик коронавірусу. У людей, які страждають ожирінням, хвороба може протікати важче.

Пандемія вплинула на харчові звички людей. Понад 60% опитаних заявили, що їхні звички у їжі не змінилися кардинально, однак під час карантину люди частіше їли з нудьги і часто вживали солодощі, фаст-фуд або напої з цукром, повідомляють дослідники.

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Також опитані відзначили, що вони менше рухалися. Про це розповіли 52% респондентів.

Карантин і ожиріння

Карантинні обмеження через поширення Covid-19 призвели до ожиріння з-поміж дітей.

Про це заявляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Детальніше про проблеми коронавірусу та ожиріння читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Heilpraxis

Фото: Pixabay

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