Пандемія коронавірусу, запровадження карантину загострили проблему ожиріння серед населення. Під час дії обмежувальних заходів багато людей змінили харчові звички та почали менше рухатися, через що набрали зайву вагу.

Дослідницька група з Технічного університету Мюнхена (TUM) та науковці Інституту дослідження громадської думки Forsa у квітні 2021 року опитали 1 001 дорослого віком від 18 до 70 років.

– Люди віком від 30 до 44 років (48%) та опитані, у яких раніше були проблеми з вагою (53%), вказують, що вони додали у вазі з початку пандемії коронавірусу, – свідчать дані опитування.

У середньому люди набирали 5,6 кг. Цей факт викликає серйозне занепокоєння через ризик коронавірусу. У людей, які страждають ожирінням, хвороба може протікати важче.

Пандемія вплинула на харчові звички людей. Понад 60% опитаних заявили, що їхні звички у їжі не змінилися кардинально, однак під час карантину люди частіше їли з нудьги і часто вживали солодощі, фаст-фуд або напої з цукром, повідомляють дослідники.

Також опитані відзначили, що вони менше рухалися. Про це розповіли 52% респондентів.

Карантин і ожиріння

Карантинні обмеження через поширення Covid-19 призвели до ожиріння з-поміж дітей.

Про це заявляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Детальніше про проблеми коронавірусу та ожиріння читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Heilpraxis