Міський голова Бердянська Валерій Баранов заявив, що місто готується стати центром реабілітації після Covid-19.

– Спільно з американськими партнерами ми розробляємо концепцію, щоб Бердянськ став центром постковідної реабілітації. Для цього є велика програма, яку ми презентуємо восени, – сказав він.

Баранов запевнив, що на сьогоднішній момент епідемічна обстановка в місті спокійна. Covid-відділення лікарні завантажено на 25%.

– Якщо у нас в січні хворих з Covid-19 в місті було 640 чоловік, то сьогодні 107, – сказав він.

За словами мера, місто готове до вакцинації, але бажаючих щепитися мало.

Баранов також повідомив, що Бердянськ готується презентувати концепцію розвитку території.

– Ми створюємо концепцію розвитку території, яку презентуємо через кілька тижнів. Буде проект, якого в Україні ще ніхто не бачив. Це буде територія з готелями, в тому числі п’ятизірковими, з казино, спортивними, культурними, парковими зонами, – додав мер.

Мер міста зазначив, що в місті працює вісім дитячих оздоровчих таборів, понад 80 готелів, дуже багато приватних готелів,.

– У минулому році дитячі табори не працювали, але в цьому вже відкрилися, – сказав він.

Крім цього, міська влада хоче відродити фестивальний рух. На День незалежності готується великий музичний фестиваль.

Після стаціонарного лікування постковідний синдром вимагає комплексного підходу, який включає в себе медикаментозну, медико-психологічну допомогу та реабілітацію.