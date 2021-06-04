Станом на 4 червня всі регіони України перебувають у жовтій зоні карантину. Жодна область не належить до червоної, помаранчевої та зеленої зони епідемічної небезпеки.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19, зеленій зоні карантину відповідають чотири регіони.

Це місто Київ (5,0% та 41,8%), Закарпатська (3,7% та 46,9%), Полтавська (4,6% та 46,0%) та Хмельницька (3,9% та 49,4%) області.

Також близькі до показників зеленої зони за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування – Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Тернопільська, Харківська та Херсонська області.

Водночас найближчими до критичних показників за показниками епідемічного порогу є Волинська (81,2%), Івано-Франківська (84,5%), Сумська (80,7%), Тернопільська (84,2%) та Черкаська області (80,8%).

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 4 червня зафіксували 2 266 нових випадків коронавірусу. Від вірусу померли 95 пацієнтів, а одужала – 8 291 людина.

Найбільшу кількість підтверджених випадків виявили у Запорізькій (230), Дніпропетровській (156) та Київській (145) областях.

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