Згідно з новими результатами дослідження, проведеного вченими Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, ризик зараження SARS-CoV-2, вірусом, що викликає Covid-19, істотно знижується протягом 10 місяців після першого зараження.

У проекті взяли участь близько 700 жителів (середній вік 86 років) і майже 1 500 співробітників в 100 будинках престарілих в Англії. Всі вони пройшли аналізи крові на антитіла в червні і липні минулого року після першої хвилі Covid-19. Близько третини дали позитивний результат.

Було виявлено, що у жителів з попередньою інфекцією ймовірність заразитися на 85% нижче, ніж у жителів, які ніколи не були інфіковані. У той час як у співробітників, які перенесли інфекцію, ймовірність зараження на 60% нижче, ніж у тих, що не були інфіковані раніше.

– Той факт, що попередня інфекція Covid-19 забезпечує високий рівень захисту для людей похилого віку, обнадіює, враховуючи серйозні побоювання, що у них можуть бути менш стійкі імунні відповіді, пов’язані з віком, – зазначила провідний автор доктор Марія Крутікова (UCL Institute of Health Informatics).

На думку авторів, проект дав унікальну можливість поглянути на захисний ефект природної інфекції літніх людей напередодні розгортання вакцинації.

Наступним важливим кроком стане дослідження тривалості імунітету після природної інфекції та вакцинації і оцінка того, чи зберігається цей захисний ефект проти існуючих і нових варіантів Covid-19.

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