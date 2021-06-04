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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

До Covid-вакцинації хочуть залучити комунальні та приватні медзаклади – МОЗ

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Щоб прискорити вакцинацію українців МОЗ пропонує комунальним та приватним медичним закладам долучитися до процесу. Їм потрібно буде створити мобільну бригаду чи пункт щеплення проти Covid-19.

Для цього треба звернутися з офіційним запитом у довільній формі до підрозділу з охорони здоров’я обласної (ОДА) або Київської міської державних адміністрацій (КМДА).

Необхідно призначити й вказати осіб, які будут відповідальними за записи, облік залишків вакцин. Обов’язково потрібно надати актуальні телефони реєстратур.

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Післе прийняття позитивного рішення медзаклад включається до Переліку надавачів медпослуг, залучених до вакцинації від Covid-19.

Якщо відповідь негативна, МОЗ проводить додаткові консультації.

Департаменти охорони здоров’я надають перелік надавачів послуг до МОЗ щомісячно у період з 25-го до 30-го числа, яке затверджує оновлений перелік.

До вакцинації можуть бути залучені заклади охорони здоров’я усіх форм власності та фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на медичну практику та підключені до електронної системи охорони здоров’я.

Якщо погіршення епідеміологічної ситуації не відбудеться в червні, наступне зростання захворюваності Covid-19 в Україні очікується з кінця вересня.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

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