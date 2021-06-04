Щоб прискорити вакцинацію українців МОЗ пропонує комунальним та приватним медичним закладам долучитися до процесу. Їм потрібно буде створити мобільну бригаду чи пункт щеплення проти Covid-19.

Для цього треба звернутися з офіційним запитом у довільній формі до підрозділу з охорони здоров’я обласної (ОДА) або Київської міської державних адміністрацій (КМДА).

Необхідно призначити й вказати осіб, які будут відповідальними за записи, облік залишків вакцин. Обов’язково потрібно надати актуальні телефони реєстратур.

Післе прийняття позитивного рішення медзаклад включається до Переліку надавачів медпослуг, залучених до вакцинації від Covid-19.

Якщо відповідь негативна, МОЗ проводить додаткові консультації.

Департаменти охорони здоров’я надають перелік надавачів послуг до МОЗ щомісячно у період з 25-го до 30-го числа, яке затверджує оновлений перелік.

До вакцинації можуть бути залучені заклади охорони здоров’я усіх форм власності та фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на медичну практику та підключені до електронної системи охорони здоров’я.

Якщо погіршення епідеміологічної ситуації не відбудеться в червні, наступне зростання захворюваності Covid-19 в Україні очікується з кінця вересня.