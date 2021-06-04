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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Добовий приріст трішки зменшився: в Україні 2 266 нових випадків Covid-19

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Станом на ранок 4 червня 2021 року в Україні зафіксували 2 211 683 випадки коронавірусу. У країні трішки поліпшилася епідситуація, за добу – 2 266 нових хворих, що менше, ніж 3 числа.

З-поміж них – 82 дитини та 20 медпрацівників.

За час пандемії на території держави від вірусу померли 51 054 особи, за день – 95.

Водночас одужати вдалося загалом 2 080 382 українцям, за добу – 8 291.

З початку пандемії в Україні провели 10 290 345 ПЛР-тестувань, за останні 24 години – 28 696.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили у Запорізькій (230), Дніпропетровській (156) та Київській (145) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 22 випадки;
  • Волинська область – 75 випадків;
  • Дніпропетровська область – 156 випадків;
  • Донецька область – 79 випадків;
  • Житомирська область – 49 випадків;
  • Закарпатська область – 8 випадків;
  • Запорізька область – 230 випадків;
  • Івано-Франківська область – 26 випадків;
  • Київська область – 145 випадків;
  • Кіровоградська область – 15 випадків;
  • Луганська область – 24 випадки;
  • Львівська область – 81 випадок;
  • Миколаївська область – 79 випадків;
  • Одеська область – 79 випадків;
  • Полтавська область – 41 випадок;
  • Рівненська область – 105 випадків;
  • Сумська область – 70 випадків;
  • Тернопільська область – 33 випадки;
  • Харківська область – 60 випадків;
  • Херсонська область – 64 випадки;
  • Хмельницька область – 51 випадок;
  • Черкаська область – 61 випадок;
  • Чернівецька область – 54 випадки;
  • Чернігівська область – 93 випадки.

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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 3 червня 2021 року в Україні виявили 2 209 417 випадків хвороби.

Добовий приріст – 2 581 новий хворий.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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