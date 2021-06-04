Станом на ранок 4 червня 2021 року в Україні зафіксували 2 211 683 випадки коронавірусу. У країні трішки поліпшилася епідситуація, за добу – 2 266 нових хворих, що менше, ніж 3 числа.
З-поміж них – 82 дитини та 20 медпрацівників.
За час пандемії на території держави від вірусу померли 51 054 особи, за день – 95.
Водночас одужати вдалося загалом 2 080 382 українцям, за добу – 8 291.
З початку пандемії в Україні провели 10 290 345 ПЛР-тестувань, за останні 24 години – 28 696.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили у Запорізькій (230), Дніпропетровській (156) та Київській (145) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 22 випадки;
- Волинська область – 75 випадків;
- Дніпропетровська область – 156 випадків;
- Донецька область – 79 випадків;
- Житомирська область – 49 випадків;
- Закарпатська область – 8 випадків;
- Запорізька область – 230 випадків;
- Івано-Франківська область – 26 випадків;
- Київська область – 145 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 24 випадки;
- Львівська область – 81 випадок;
- Миколаївська область – 79 випадків;
- Одеська область – 79 випадків;
- Полтавська область – 41 випадок;
- Рівненська область – 105 випадків;
- Сумська область – 70 випадків;
- Тернопільська область – 33 випадки;
- Харківська область – 60 випадків;
- Херсонська область – 64 випадки;
- Хмельницька область – 51 випадок;
- Черкаська область – 61 випадок;
- Чернівецька область – 54 випадки;
- Чернігівська область – 93 випадки.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 3 червня 2021 року в Україні виявили 2 209 417 випадків хвороби.
Добовий приріст – 2 581 новий хворий.
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