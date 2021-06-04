Станом на ранок 4 червня 2021 року в Україні зафіксували 2 211 683 випадки коронавірусу. У країні трішки поліпшилася епідситуація, за добу – 2 266 нових хворих, що менше, ніж 3 числа.

З-поміж них – 82 дитини та 20 медпрацівників.

За час пандемії на території держави від вірусу померли 51 054 особи, за день – 95.

Водночас одужати вдалося загалом 2 080 382 українцям, за добу – 8 291.

З початку пандемії в Україні провели 10 290 345 ПЛР-тестувань, за останні 24 години – 28 696.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили у Запорізькій (230), Дніпропетровській (156) та Київській (145) областях.

Статистика:

Вінницька область – 22 випадки;

Волинська область – 75 випадків;

Дніпропетровська область – 156 випадків;

Донецька область – 79 випадків;

Житомирська область – 49 випадків;

Закарпатська область – 8 випадків;

Запорізька область – 230 випадків;

Івано-Франківська область – 26 випадків;

Київська область – 145 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 24 випадки;

Львівська область – 81 випадок;

Миколаївська область – 79 випадків;

Одеська область – 79 випадків;

Полтавська область – 41 випадок;

Рівненська область – 105 випадків;

Сумська область – 70 випадків;

Тернопільська область – 33 випадки;

Харківська область – 60 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 51 випадок;

Черкаська область – 61 випадок;

Чернівецька область – 54 випадки;

Чернігівська область – 93 випадки.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 3 червня 2021 року в Україні виявили 2 209 417 випадків хвороби.

Добовий приріст – 2 581 новий хворий.

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