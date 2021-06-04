Через складну ситуацію з коронавірусом влада Індії замовила 300 млн доз ще не затвердженої вакцини.

Угода коштуватиме країні $206 млн.

– Невідома вакцина індійської фірми Biological E перебуває на етапі випробувань третьої фази та вже продемонструвала перспективні результати на перших двох етапах, – йдеться у повідомленні федерального уряду.

Уряд країни пішов на такий крок через бажання прискорити процес вакцинації від вірусу.

Коронавірус в Індії

У квітні та травні 2021 року в Індії значно погіршилася ситуація з коронавірусом.

Новий штам вірусу спровокував зростання кількості нових випадків і смертей серед населення, що збільшило навантаження на медсистему.

Детальніше про коронавірус в Індії читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.