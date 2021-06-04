У звіті за 2020 рік британської благодійної організації по боротьбі з розладами харчової поведінки Beat виділено кілька способів, за допомогою яких кампанії з профілактики ожиріння можуть ненавмисно підвищити ризик розладів харчової поведінки і загострити симптоми.

У документі визначені конкретні шляхи ризику. Наприклад:

пропаганда дієти , як неефективна стратегія для довгострокової втрати ваги, яка також підвищує ризик переїдання

, як неефективна стратегія для довгострокової втрати ваги, яка також підвищує ризик переїдання пріоритетність худорлявості , коли худоба помилково прирівнюється до здоров’я, а більша вага, відповідно, викликає асоціацію з поганим здоров’ям

, коли худоба помилково прирівнюється до здоров’я, а більша вага, відповідно, викликає асоціацію з поганим здоров’ям використання табелів показників індексу маси тіла, яке по суті є стигматизуючою дією. У той час, як стигма через вагу знижує добробут і сприяє нерівності в багатьох сферах суспільства.

Компанія Beat також зазначила проблеми з іншими благими намірами кампаній проти ожиріння. Такими, як маркування калорій в меню і на етикетках продуктів харчування, які можуть погіршити страждання з приводу розладів харчової поведінки.

У список засудження потрапив також і додаток для схуднення, представлений Національною службою охорони здоров’я Великобританії.

– Ми згодні і стверджуємо, що в деяких аспектах кампанії по боротьбі з ожирінням можуть принципово суперечити зусиллям щодо запобігання розладів харчової поведінки, – стверджують учасники компанії.

Вони впевнені: для зниження ризику розладів харчової поведінки світ повинен стати безпечним з точки зору зниження стигми та дискримінації для людей з великою вагою.

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Джерело: The Lancet