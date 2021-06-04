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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Кампанії проти ожиріння можуть завдавати шкоди – дослідження

ожирение

У звіті за 2020 рік британської благодійної організації по боротьбі з розладами харчової поведінки Beat виділено кілька способів, за допомогою яких кампанії з профілактики ожиріння можуть ненавмисно підвищити ризик розладів харчової поведінки і загострити симптоми.

У документі визначені конкретні шляхи ризику. Наприклад:

  • пропаганда дієти, як неефективна стратегія для довгострокової втрати ваги, яка також підвищує ризик переїдання
  • пріоритетність худорлявості, коли худоба помилково прирівнюється до здоров’я, а більша вага, відповідно, викликає асоціацію з поганим здоров’ям
  • використання табелів показників індексу маси тіла, яке по суті є стигматизуючою дією. У той час, як стигма через вагу знижує добробут і сприяє нерівності в багатьох сферах суспільства.
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Компанія Beat також зазначила проблеми з іншими благими намірами кампаній проти ожиріння. Такими, як маркування калорій в меню і на етикетках продуктів харчування, які можуть погіршити страждання з приводу розладів харчової поведінки.

У список засудження потрапив також і додаток для схуднення, представлений Національною службою охорони здоров’я Великобританії.

– Ми згодні і стверджуємо, що в деяких аспектах кампанії по боротьбі з ожирінням можуть принципово суперечити зусиллям щодо запобігання розладів харчової поведінки, – стверджують учасники компанії.

Вони впевнені: для зниження ризику розладів харчової поведінки світ повинен стати безпечним з точки зору зниження стигми та дискримінації для людей з великою вагою.

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Джерело: The Lancet

Фото: Depositphotos

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