В Україні за минулу добу, 3 червня, від коронавірусу вакцинувалися 50 840 людей. З них одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані – 3 972 людини.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. 3 червня зробили щеплень на 16 тис. більше, ніж 2 червня – 34 481.

Найбільше щеплень зробили препаратом Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech – 32 489. Також понад 17 тис. щеплень зробили китайською вакциною CoronaVac, яку виробляє компанія Sinovac Biotech.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинувалися 1 123 663 людини, одну дозу отримала 1 123 661 особа, завершили імунізацію – 142 062 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 265 723 щеплення.

Станом на 4 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 630 381 людина.

Коронавірус в Україні

Станом на 4 червня коронавірус в Україні підтвердили у 2 266 людей. За час пандемії на території держави від вірусу померли 51 054 особи, за день – 95. Одужати вдалося загалом 2 080 382 українцям, за добу – 8 291.

Найбільшу кількість підтверджених випадків виявили у Запорізькій (230), Дніпропетровській (156) та Київській (145) областях.

Фото: Сумська ОДА