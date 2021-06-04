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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Коли буде наступна хвиля Covid-19 в Україні – інфекціоніст

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Якщо погіршення епідеміологічної ситуації не відбудеться в червні, наступне зростання захворюваності Covid-19 в Україні очікується з кінця вересня. Про це розповів викладач Школи охорони здоров’я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта.

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За його словами, літній прогноз обумовлюється сезоном відпусток, під час якого в країну можуть бути завезені нові штами коронавірусу. Наприклад, з улюбленого місця відпочинку українців Туреччини, де вже зафіксовано індійський штам.

– Якщо в червні не буде зростання захворюваності, то, скоріш за все, воно буде вже з кінця вересня, коли люди повернуться з відпусток і, знову ж таки, можуть завезти в Україну який-небудь новий штам, – зазначив Курпіта.

Ускладнення ситуації в певній мірі може сприяти і малий відсоток вакцинованих громадян в країнах із середнім і низьким рівнем розвитку. Там поширення вірусу буде тривати.

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Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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