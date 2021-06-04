Станом на ранок 4 червня 2021 року у Києві зафіксували ще 566 нових випадків коронавірусу.
За весь період пандемії у столиці зареєстрували 208 439 випадків хвороби.
За добу у столиці від вірусу померло 11 людей, загалом – 5 116 летальних випадків.
Одужало минулої доби 3 334 людини. Загалом коронавірус подолали 179 584 мешканця столиці.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.