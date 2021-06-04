Станом на ранок 4 червня 2021 року у Києві зафіксували ще 566 нових випадків коронавірусу.

За весь період пандемії у столиці зареєстрували 208 439 випадків хвороби.

За добу у столиці від вірусу померло 11 людей, загалом – 5 116 летальних випадків.

Одужало минулої доби 3 334 людини. Загалом коронавірус подолали 179 584 мешканця столиці.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: