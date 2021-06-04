Експериментальний препарат Tempol може бути багатообіцяючим пероральним противірусним засобом для лікування Covid-19. До такого висновку прийшли вчені Національного інституту здоров’я з США в результаті дослідження клітинних культур.

– Пероральний препарат, який запобігає реплікації SARS-CoV-2, був би важливим інструментом для зниження тяжкості захворювання, – зазначила директор NICHD, доктор медицини Дайана Б’янки.

Дослідники виявили ефективність Tempol після того, як відповіли на початкове питання: як вірус SARS-CoV-2 використовує свою РНК-репликазу, фермент, який дозволяє реплицировать його геном і створювати копії самого себе, опинившись всередині клітини.

Визначення цієї характеристики РНК-реплікази дозволило вченим використовувати слабкі місця вірусу. З’ясувалося, що Tempol може розкладати кластери залізо-сірка, що грають головну роль в здатності коронавірусу стрімко розмножуватися.

Грунтуючись на попередніх дослідженнях Tempol, проведених при інших захворюваннях на тваринах, автори проекту відзначили, що ефект препарату може бути досягнутий в тканинах, які є основними мішенями для SARS-CoV-2, таких як слинні залози і легені.

З огляду на профіль безпеки Tempol і дозування, що вважається терапевтичним, дослідження буде продовжено, щоб визначити, чи ефективний препарат у пацієнтів, особливо на ранніх стадіях захворювання, коли вірус тільки починає репліцируватися.

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